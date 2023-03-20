Єврокомісія започатковує програму для відбудови України

Європейська комісія оголосила про започаткування нової програми регіонального розвитку та відновлення України, так званий «новий європейський Баухаус».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Європейська комісія започатковує програму з нарощування потенціалу «Новий європейський Баухаус» для відбудови України на засадах партнерства з українськими організаціями», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головною метою програми є стимулювання та допомога місцевим громадам у реалізації програм відновлення та відбудови. Програма розроблена з ініціативи українських партнерів, таких як Ro3kvit, ReThink, Угода мерів – Схід, а також Ради архітекторів Європи.

«Ми відбудуємо Україну. Ми маємо це зробити і зробимо. Відбудова … має відбуватись у дусі Нового європейського Баухауса. Найактивнішими учасниками є містобудівники, архітектори, інженери, і їх надихатиме концепція НЄБ. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити завдані війною руйнування на можливості побудувати для України гарне і здорове майбутнє», – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З метою реалізації програми з квітня буде проведена серія спеціалізованих вебінарів для місцевих територіальних громад в Україні. Під час цих заходів будуть представлені можливі моделі співпраці у реалізації проєктів відбудови, шляхи оцінки необхідних ресурсів та їх розподілу, фінансування та залучення місцевого населення до виконання проєктів.

Ще один напрямок – представлення цілісного бачення стратегії сталого повоєнного розвитку регіонів, включаючи пошук рішень щодо оптимального вторинного використання матеріалів, розвитку автономної енергетики та інших ресурсів.

Третє коло питань, що розглядатиметься під час цільових вебінарів – подолання проблеми недоступності наявного житла, загальні умови забезпечення житлом в Україні. Розглядатимуться різні моделі забезпечення житлом та роль, яку можуть відігравати місцеві муніципалітети, включаючи вирішення проблем соціального захисту та містобудівного планування.

На підставі результатів Єврокомісія та українські партнери розроблять подальші заходи в межах проєктів з відбудови України за підтримки всієї спільноти Нового європейського Баухауса.