Врятувати весь світ: добірка фільмів з Брюсом Віллісом

19 березня 2023 року американський актор Брюс Вілліс відсвяткував свій 68-й день народження. З 80-х Вілліс знявся в більш ніж сімдесяти фільмах та подарував глядачу десятки культових образів.

Chas News пропонує добірку з п’яти фільмів, в яких актор з’являється у головних ролях.

«Останній бойскаут» (The Last Boy Scout)

Дата виходу: 12 грудня 1991 року

12 грудня 1991 року Жанр: бойовик, екшен

бойовик, екшен Режисер: Тоні Скотт

Тоні Скотт У головних ролях: Брюс Вілліс, Деймон Веянс, Геллі Беррі

Приватного детектива Джо наймають охороняти танцівницю місцевого бара. Після жорстокого нападу, дівчина гине, а Джо разом зі своїм новим напарником мають розплутати небезпечну справу та зіткнутися з місцевими кримінальними ватажками.

Сюжет розповідає історію досвідченого детектива, який потрапляє у вир подій злочинного світу і вимушений розплутати серію жорстоких вбивств. Сценаристом стрічки виступає Шейн Блек, тож глядача очікує бадьорий мікс екшену і комедії та класичне зіткнення двох характерів, що мають відкинути всі суперечності та співпрацювати заради спільної цілі.

«Смерть їй личить» (Death Becomes Her)

Дата виходу: 31 липня 1992 року

31 липня 1992 року Жанр: комедія, фантастика

комедія, фантастика Режисер: Роберт Земекіс

Роберт Земекіс У головних ролях: Брюс Вілліс, Голді Гоун, Меріл Стріп

Бродвейська акторка Медлін відбиває нареченого у своєї подруги Гелен. Не впоравшись зі зрадою, Гелен планує страшну помсту. Щоб повернути коханого, вона готова звернутись до чаклунства.

Фільм отримав змішані відгуки. Критики відзначали якісні візуальні ефекти (за них стрічка навіть отримала «Оскар»). Однак, на думку глядацької спільноти, персонажам історії не вистачало глибини та переконливості.

Втім, картина все ж мала фінансовий успіх, заробивши $149 млн при бюджеті в $55 млн.

«П’ятий елемент» (The Fifth Element)

Дата виходу: 7 травня 1997 року

7 травня 1997 року Жанр: наукова фантастика, комедія

наукова фантастика, комедія Режисер: Люк Бессон

Люк Бессон У головних ролях: Брюс Вілліс, Мілла Йовович, Ґері Олдмен

Фантастичний світ майбутнього, що ось-ось зруйнують міжпланетні загарбники. Попередити знищення всесвіту належить зухвалому таксисту Корбену Далласу та його загадковій іншопланетній супутниці Лілу.

Культовий фільм від французького режисера Люка Бессона. Глядач має справу з жанровим міксом наукової фантастики та комедійного бойовика. На екрані з’являються літаючі машини, гучні бластери та небезпечі іншопланетяни, які вражають своєю недолугістю. Герой Брюса Вілліса, як водиться, намагається всіх врятувати.

«Місто гріхів» (Sin City)

Дата виходу: 1 квітня 2005 року

1 квітня 2005 року Жанр: кримінальний трилер

кримінальний трилер Режисер: Роберт Родрігес, Френк Міллер

Роберт Родрігес, Френк Міллер У головних ролях: Мікі Рурк, Джессіка Альба, Брюс Вілліс

Фільм складається з декількох сюжетних ліній — три історії про жорстоку та брутальну повсякденність в вигаданому містечку Сін-Сіті. Це новаторський проєкт постановника Роберта Родрігеса в співавторстві з графічним художником Френком Міллером.

Митцям вдалося перенести комікс на великий екран, витримавши характерний візуальний стиль.

Трилер отримав чималий успіх, як з фінансової точки зору ($158 млн квиткової каси) так і культурної. На Каннському фестивалі стрічка отримала премію за візуальне оформлення.

«Шосте відчуття» (The Sixth Sense)

Дата виходу: 6 серпня 1999 року

6 серпня 1999 року Жанр: детектив, трилер

детектив, трилер Режисер: М. Найт Ш’ямалан

М. Найт Ш’ямалан У головних ролях: Гейлі Джоел Осмент, Тоні Коллетт, Брюс Вілліс

На дитячого психолога Малкольма Кроу скоює напад його колишній пацієнт Вінсент, після чого чинить самогубство. Намагаючись розібратись в страшній події, Малкольм починає детальніше досліджувати історію хвороби Вінсента.

Лікар знаходить нового пацієнта зі схожими симптомами — юного хлопчика Коула, якого тепер намагається врятувати від можливих наслідків захворювання.

Еталонний трилер, що приніс режисеру М. Найту Ш’ямалану світове визнання. Стрічка тримає глядача в напрузі і дозволяє разом з головним героєм крок за кроком розплутувати таємницю.

Фільм отримав позитивні відгуки завдяки неочікуваному фіналу, а також шість номінацій на «Оскар».