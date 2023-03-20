В ОП обговорили з урядовим уповноваженим Чехії проєкти відбудови Дніпропетровщини

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив із урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним можливості реалізації конкретних проєктів відбудови на території Дніпропетровської області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Як зазначається, головною темою зустрічі стало залучення чеських партнерів до відбудови України, зокрема у сфері енергетики, медицини та транспортної інфраструктури.

«Приємно, що в питанні відновлення та економічної відбудови ми користуємося потужною підтримкою з боку Чехії», – зауважив Жовква.

Представник ОП відзначив високий рівень підтримки України з боку Чехії в питаннях європейської і євроатлантичної інтеграції. Також наголосив на вагомому внеску Чехії у зміцнення обороноздатності України.

Жовква додав, що Україна розраховує отримати рішення щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу вже цього року, та відзначив важливість досягнення практичних результатів Вільнюського саміту НАТО в контексті просування євроатлантичних прагнень України.

Чеська сторона висловила готовність сприяти залученню інших партнерів до відбудови України та реалізації нових проєктів.