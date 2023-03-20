Париж надасть додаткове фінансування на розбудову Києва

Париж виділив додаткове фінансування на розбудову Києва, також сторони домовилися про подальші кроки співпраці й про проведення виставки “Київ – незламне серце Європи” у столиці Франції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Київська делегація відвідала французьку столицю на запрошення мерії Парижа. Під час візиту ми провели низку зустрічей із першими особами мерії Парижа та очільниками Метрополії Великого Парижа. Приємно констатувати, що Метрополія виділила додаткові кошти на розбудову Києва», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, під час зустрічі було визначено організаційні кроки щодо співпраці Міжнародної асоціації мерів франкомовних міст (AIMF) із Києвом та Асоціацією міст України. Також київська делегація отримала рекомендації щодо успішного функціонування Метрополії, що стане в нагоді під час розбудови Київської Агломерації. Водночас сторони окреслили напрями, за якими столиці можуть співпрацювати, як зараз, так і після української Перемоги.

Також Хонда зауважила, що Київ має використовувати всі майданчики, аби доносити світу правду про російську агресію та сміливість українського народу. Тому необхідно розповісти парижанам про історичний спадок України, її тисячолітню історію та спільне з французами прагнення до свободи. Задля цього сторони попередньо домовилися презентувати в травні фотовиставку “Київ – незламне серце Європи” в Парижі.