В Ірпені відновили два житлові комплекси коштом ЄС

В Ірпені Київської області за ₴12,5 мільйона відновили житлові комплекси «Затишний» та «ЖК Ново-Оскольський», які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення росії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Співвласники обох житлових комплексів подали заявку на участь у програмі у листопаді минулого року, а вже через два місяці змогли повернутись у відновлені домівки. Важливо, що відновлення цих будинків врахувало сучасні вимоги щодо енергоефективності та цивільної безпеки. Ми переконані, що в рамках відбудови ми повинні зробити житлову інфраструктуру якіснішою, безпечнішою та енергоефективнішою, ніж вона була раніше», – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенк.
Житлові комплекси відновлено в межах програми «ВідновиДІМ» за ₴12,5 мільйона, які виділив Євросоюз. Кошти спрямовано на ремонт фасадів, встановлення нових вікон, відновлення інженерних систем, покращення енергоефективності будівель тощо.
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