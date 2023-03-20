Податкова автоматично отримуватиме інформацію про рахунки за кордоном: Рада прийняла закон

20 березня Верховна Рада прийняла законопроєкт №8131 про автоматичний обмін податковою інформацією в рамках міжнародної багатосторонньої угоди (MCAA CRS). «За» проголосували 263 парламентарі, повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Законопроєкт впроваджує в Україні:

єдиний стандарт звітності про фінансові рахунки (Common Reporting Standard, CRS);

єдиний стандарт обміну інформацією за запитом (Exchange of Information on Request, EOIR).

За словами Железняка, автоматичний обмін має запрацювати у 2024 році.

Як працює автоматичний обмін податковою інформацією

Ліга пояснює, що після вступу закону у силу Державна податкова служба зможе в автоматичному режимі отримувати від податкових органів інших країн-учасниць угоди інформацію про рух за банківськими рахунками своїх резидентів — як компаній, так і фізичних осіб. Зараз ДПС для цього повинна відправляти спеціальні запити.

Автоматичний обмін інформацією спростить виявлення та перевірку незадекларованих та неоподаткованих доходів.

Україна також повинна буде збирати та автоматично передавати до інших країн інформацію про рахунки їхніх податкових резидентів. Підзвітні фінансові установи повинні будуть визначати відповідні рахунки та регулярно звітувати про них.

Автоматичний обмін відбувається в рамках уніфікованого стандарту звітності CRS. Другий стандарт EOIR – це обмін інформацією, яка виходить за межі умов автоматичного обміну.

Наразі автоматичний обмін запровадили близько 110 юрисдикцій.

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