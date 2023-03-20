З 27 березня у Києві алкоголь продаватимуть до 21:00 — КМДА

У Києві з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА.

«Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції», — йдеться у повідомленні.

Зараз алкоголь у магазинах можна придбати з 11:00 до 21:00.

Нагадаємо, з 26 березня у столиці скорочується тривалість комендантської години — вона діятиме з 00:00 до 5:00.

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