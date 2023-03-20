Спеціалісти Stylus.ua розповіли про 5 критеріїв вибору духової шафи

Духові шафи, що вбудовуються — корисна техніка для кожного дому. За їхньою допомогою можна готувати складні страви для всієї сім’ї. Щоб духовка вбудована виконувала свою функцію та стала дійсно корисним придбанням, потрібно правильно її обрати. В магазині Stylus.ua розповіли про п’ять головних критеріїв вибору духових шаф, щоб допомогти користувачам визначитися із моделлю.

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Тип духової шафи

Вибір потрібно почати з типу духової шафи. Існує дві великі категорії такої техніки — побутові та професійні шафи. Побутові мають помірну потужність та додаткові функції, яких вистачить для щоденного використання. Професійні шафи — потужні прилади, які дорого коштують та мають дуже широкий функціонал. Вони підійдуть для ресторанів та кафе.

Корисний об’єм шафи

Потрібний корисний об’єм залежить від кількості їжі, яку потрібно готувати, та вільного місця на кухні. На невеликій кухні можна встановити духову шафу об’ємом від 30 л. Для більш широких можливостей краще вибрати модель з об’ємом не менше 55 л.

Тип керування

Існує 3 типи керування духовими шафами:

Механічне — найбільш надійне. Воно передбачає використання поворотних регуляторів.

Електронне — більш сучасне та детальне в налаштуванні.

Сенсорне — стильний варіант, який дозволяє швидко та зручно оперувати будь-якими параметрами.

Допоміжні функції

Серед допоміжних функцій стануть корисними наступні:

Гриль — дозволяє підсмажити блюдо, отримавши хрустку скоринку. Всередині страва лишиться соковитою.

Готування на пару — їжа збереже всі корисні вітаміни та мікроелементи, а також буде надзвичайно ніжною.

Вбудована у шафу функція мікрохвильовки заощадить місце на кухні.

Серед інших можливостей, що полегшать користування технікою, вбудовані шафи можуть мати функції конвекції, розморожування, окремих термічних зон.

Тип очищенняЛегкоочищувана емаль

Емальоване покриття дозволяє легко та швидко змивати будь-який бруд зі стінок. Очищувати духовку доведеться все ж таки самостійно, але на це піде небагато часу.

Каталітичне очищення

На стінки таких духових шаф нанесений каталізатор, що активується при нагріванні та видаляє будь який бруд. Однак каталізатору на підлозі та дверцятах духовки не буде, їх доведеться мити самостійно.

Піролітичне очищення

Пристрої з цією функцією можуть розігріватися до 500 °С. За такої температури весь бруд із жиром включно перетворюється на попіл. Але і витрати електроенергії стануть вищими.

Правильно підібрана духовка стане корисним пристроєм на будь-якій кухні та допоможе готувати смачну їжу на кожен день.