Норвезькі танки Leopard 2 вже прибули до України (фото)

Норвегія вже передала Україні вісім танків Leopard 2A4NO та чотири машини забезпечення. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Норвегії.

«Нещодавно Норвегія підготувала та відправила українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли пункту призначення і готові до дій у війні проти росії», — йдеться у повідомленні.

Доставка бронетехніки здійснювалася українськими вантажними літаками АН-124.

У Норвегії додали, екіпажі для танків проходять навчання на полігоні у Польщі.

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