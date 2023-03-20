ЄС погодив план постачання ЗСУ 1 млн снарядів

Очільники МЗС країн Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів, повідомили журналісти та премʼєр Естонії Кая Каллас.
Як інформує Amazing Ukraine.
Читай також: Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів
#Ukraine needs ammunition and has asked for it.
I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.
Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.
This helps to ramp up European defence industry and boost our security
— Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023
План передбачає виділення для цієї потреби 2 млрд євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для ЗСУ (близько мільйона боєприпасів), а інша половина на компенсацію запасів, переданих Україні країнами ЄС.
- Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
- Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
- На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
- Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
- До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
- В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
- Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок
- Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади