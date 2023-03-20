ЄС погодив план постачання ЗСУ 1 млн снарядів

Очільники МЗС країн Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів, повідомили журналісти та премʼєр Естонії Кая Каллас.

Як інформує Amazing Ukraine.

Читай також: Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.

I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.

Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.

This helps to ramp up European defence industry and boost our security

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023

План передбачає виділення для цієї потреби 2 млрд євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для ЗСУ (близько мільйона боєприпасів), а інша половина на компенсацію запасів, переданих Україні країнами ЄС.