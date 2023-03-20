Укрзалізниця організувала маршрут до бази Wizz Air у Румунії

«Укрзалізниця» спільно з молдавською залізницею організувала потяги з Києва до румунського міста Ясси, де знаходиться база лоукостера Wizz Air.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

Читай також: Україна сподівається вступити до ЄС протягом двох років

Потяг №351 Київ-Кишинів відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 і прибуває на молдавську станцію Унгени біля кордону з Румунією о 07:53 ранку. Після проходження прикордонно-митного контролю, що відбувається на вокзалі станції Унгени, необхідно пересісти на поїзд №821 Кишинів-Ясси-Сокола, який вирушає з Унген щодня о 09:51, і вже об 11:13 прибуває на станцію Ясси-Сокола, де кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть до центру міста чи міжнародного аеропорту Ясси – зупинка поїзда на станції 30 хвилин.

По дорозі назад так само: о 17:40 зі станції Ясси-Сокола вирушає поїзд №822 Ясси-Сокола-Кишинів, який прибуває на молдавську станцію Унгени о 18:57. Там можна здійснити пересадку на потяг №352 Кишинів-Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21.

Квитки на поїзд доступні у додатку «Укрзалізниці», у чат-боті та на сайті. На поїзд Кишинів-Унгени-Ясси-Сокола та його зворотній рейс №822 квитки можна придбати на сайті молдавської залізниці, у касі вокзалу в Унгенах або у провідника в поїзді.