Снаряди, ракети, катери: США оголосили новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги для України на $350 млн. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Голос Америки.

Новий пакет включає:

боєприпаси для HIMARS і гаубиць

боєприпаси для БМП Bradley,

протирадіолокаційні ракети HARM,

протитанкову зброю,

річкові катери та інше обладнання.

«Лише Росія може завершити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, ми будемо обʼєднані з Україною стільки, скільки буде потрібно», — прокоментував Блінкен нові поставки озброєння.

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