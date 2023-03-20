Снаряди, ракети, катери: США оголосили новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги для України на $350 млн. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Голос Америки.
Новий пакет включає:
- боєприпаси для HIMARS і гаубиць
- боєприпаси для БМП Bradley,
- протирадіолокаційні ракети HARM,
- протитанкову зброю,
- річкові катери та інше обладнання.
«Лише Росія може завершити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, ми будемо обʼєднані з Україною стільки, скільки буде потрібно», — прокоментував Блінкен нові поставки озброєння.
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