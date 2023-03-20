Україна вже отримала перші БМП Marder — міністр оборони ФРН

Німеччина розпочала поставки бойових машини піхоти Marder до України.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі, пише CNN.

Скільки вже машин доставлено і коли завершаться поставки, він не уточнив.

У січні Німеччина оголосила, що надасть Україні 40 машин Marder. Того ж місяця українські військові прибули до ФРН для навчання на машинах.

Нагадаємо, Норвегія повідомила, що вже передала Україні вісім танків Leopard 2A4NO та чотири машини забезпечення.

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