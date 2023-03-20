«Абсолютна неправда»: Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих військових

Інформація про нібито 100 тисяч загиблих українських військових «абсолютно не відповідає дійсності». Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував статтю американського видання Politico. 15 березня ЗМІ випустило матеріал, у якому написало, що, за підрахунками американських чиновників, за рік повномасштабної війни загинули 100 українським військових. Згодом статтю відредагували і зазначили, що це число включає, як загиблих так і поранених.

«Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч — це абсолютно не відповідає дійсності», — наголосив Данілов.

Він підкреслив, що точну цифру втрат знають тільки українські військові та президент.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, а у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

Відзначимо, що 13 березня газета The Washington Post повідомило, що, за оцінкою американських чиновників, військові втрати України склали більше 120 тисяч загиблими та пораненими, а росії — відповідно 200 тисяч.

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