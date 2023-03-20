21 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 березня

Сьогодні у світі відзначають:

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації,

Міжнародний день людини з синдромом Дауна,

Міжнародний день лісів,

Всесвітній день поезії,

Всесвітній день сну,

День свободи освіти,

Всесвітній день лялькаря,

Міжнародний день кольору.

Намібія святкує День незалежності (від ПАР, 1990).

У Південноафриканській республіці сьогодні — День прав людини. В Тунісі — День молоді. В Австралія — День гармонії. В Португалії — День дерев.

В Румунії відзначають День Олтенії — це державне свято в пам’ять про приїзд до Бухареста 21 березня 1821 року румунського революціонера Тудора Володимиреску, який розпочав повстання 1821 року в Олтенії, де він народився.

В США — День Клепальниці Розі. Він присвячений загальному образу жінок, які під час Другої світової війни працювали на фабриках і верфях, виробляли боєприпаси. Клепальниця Розі є символом американського фемінізму.

А в деяких країнах, зокрема, у Польщі і на Фарерських островах відзначають День прогульника.

Яке релігійне свято 21 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Феофілакта Сповідника.

Феофілакт жив у Константинополі в VIII столітті, був єпископом Нікодимійським. За час свого єпископства побудував чимало храмів, будинків для прочан, лікарень, допомагав хворим.

День ангела 21 березня

Іменини в цей день святкують Афанасій, Володимир, Іван, Лазар, Феодорит, Феофілакт.

Які історичні події стались 21 березня

630 — візантійський імператор Іраклій відбив у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повернув його до Єрусалиму

1804 — уведений в дію Кодекс Наполеона.

1846 — бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон.

1921 — продрозверстку в СРСР замінили продподатком — початок НЕПу.

1961 — в ліверпульському The Cavern Club відбувся перший концерт гурту The Beatles.

1963 — в США припиниои використання в’язниці Алькатрас.

1984 — в Японському морі зіткнулися радянський атомний підводний човен «К-314» і американський авіаносець Kitty Hawk.

1990 — Намібія отримала незалежність від Південноафриканської Республіки.

2006 — почала працювати соціальна мережа Twitter.

2014 — Україна підписала угоду про асоціацію із ЄС.

2022 — авіатроща пасажирського Boeing 737 у Китаї — 132 загиблих.

2022 — Тверський суд Москви визнав Meta (Facebook) екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території росії.

Хто народився 21 березня

1768 — Жан Батист Жозеф Фур’є, французький математик.

1839 — Модест Мусоргський, російський композитор.

1862 — Микола Пимоненко, український художник.

1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради.

1877 — Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.

1889 — Олександр Вертинський, російський співак, уродженець Києва.

1920 — Георг Отс, естонський співак.

1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.

1944 — Тімоті Далтон, англійський кіноактор.

1958 — Ґері Олдмен, англійський кіноактор.

1960 — Айртон Сенна, бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.

1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор.

1963 — Роналд Куман, нідерландський футболіст і тренер.

1967 — Йонас Берггрен, музикант гурту Ace of Base.

1980 — Роналдінью, бразильський футболіст.

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