21 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 березня
Сьогодні у світі відзначають:
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації,
- Міжнародний день людини з синдромом Дауна,
- Міжнародний день лісів,
- Всесвітній день поезії,
- Всесвітній день сну,
- День свободи освіти,
- Всесвітній день лялькаря,
- Міжнародний день кольору.
Намібія святкує День незалежності (від ПАР, 1990).
У Південноафриканській республіці сьогодні — День прав людини. В Тунісі — День молоді. В Австралія — День гармонії. В Португалії — День дерев.
В Румунії відзначають День Олтенії — це державне свято в пам’ять про приїзд до Бухареста 21 березня 1821 року румунського революціонера Тудора Володимиреску, який розпочав повстання 1821 року в Олтенії, де він народився.
В США — День Клепальниці Розі. Він присвячений загальному образу жінок, які під час Другої світової війни працювали на фабриках і верфях, виробляли боєприпаси. Клепальниця Розі є символом американського фемінізму.
А в деяких країнах, зокрема, у Польщі і на Фарерських островах відзначають День прогульника.
Яке релігійне свято 21 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Феофілакта Сповідника.
Феофілакт жив у Константинополі в VIII столітті, був єпископом Нікодимійським. За час свого єпископства побудував чимало храмів, будинків для прочан, лікарень, допомагав хворим.
День ангела 21 березня
Іменини в цей день святкують Афанасій, Володимир, Іван, Лазар, Феодорит, Феофілакт.
Які історичні події стались 21 березня
630 — візантійський імператор Іраклій відбив у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повернув його до Єрусалиму
1804 — уведений в дію Кодекс Наполеона.
1846 — бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон.
1921 — продрозверстку в СРСР замінили продподатком — початок НЕПу.
1961 — в ліверпульському The Cavern Club відбувся перший концерт гурту The Beatles.
1963 — в США припиниои використання в’язниці Алькатрас.
1984 — в Японському морі зіткнулися радянський атомний підводний човен «К-314» і американський авіаносець Kitty Hawk.
1990 — Намібія отримала незалежність від Південноафриканської Республіки.
2006 — почала працювати соціальна мережа Twitter.
2014 — Україна підписала угоду про асоціацію із ЄС.
2022 — авіатроща пасажирського Boeing 737 у Китаї — 132 загиблих.
2022 — Тверський суд Москви визнав Meta (Facebook) екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території росії.
Хто народився 21 березня
1768 — Жан Батист Жозеф Фур’є, французький математик.
1839 — Модест Мусоргський, російський композитор.
1862 — Микола Пимоненко, український художник.
1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради.
1877 — Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.
1889 — Олександр Вертинський, російський співак, уродженець Києва.
1920 — Георг Отс, естонський співак.
1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.
1944 — Тімоті Далтон, англійський кіноактор.
1958 — Ґері Олдмен, англійський кіноактор.
1960 — Айртон Сенна, бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор.
1963 — Роналд Куман, нідерландський футболіст і тренер.
1967 — Йонас Берггрен, музикант гурту Ace of Base.
1980 — Роналдінью, бразильський футболіст.
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