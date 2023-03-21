Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 21 березня. Окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на яких Сили оборони відбили понад 120 атак.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. В той же час, наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону.

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, зокрема по Слов’янську та Краматорську. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. Серед цивільного населення втрат немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

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