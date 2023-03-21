Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 21 березня

Українські військові за минулу добу ліквідували 960 окупантів, 15 танків та 9 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 21 березня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,

танки — 3552 (+15),

бойові броньовані машини — 6879 (+10),

артилерійські системи — 2586 (+9),

РСЗВ — 507 (+0),

засоби ППО — 270 (+0),

літаки — 305 (+0),

гелікоптери — 290 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2167 (+7),

крилаті ракети — 907 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни — 5428 (+12) од,

спеціальна техніка — 266 (+1).

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