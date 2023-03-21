Прем’єр Японії вирушив до України — ЗМІ

20 березня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має з неанонсованим візитом відвідати Україну.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Представники уряду і правлячої партії розповіли, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем’єр-міністр Японії 20 березня проведе переговори вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Відзначимо, що Кісіда — останній з лідерів «Великої сімки», який відвідає Україну за час повномасштабної війни.

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