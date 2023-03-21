Київ повернувся до ТОП-20 міст світу з найбруднішим повітрям (карта)

Вранці 20 березня у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці», — йдеться у повідомленні.

За даними сервісу IQAir, Київ наразі знаходиться на 17 місці серед міст світу з найбруднішим повітрям.

При цьому, за даними SaveEcoBot, перевищення норми вмісту шкідливих речовин а атмосфері перевищено в усіх районах столиці.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна також на інтерактивній мапі управління екології та природних ресурсів КМДА, а також у в застосунку «Київ Цифровий».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.