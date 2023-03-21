У Джанкої після атаки дронів ввели надзвичайний стан

У Джанкої після атаки дронів запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Ігор Івін.

Російське незалежне видання ASTRA пише, що безпілотники пошкодили локомативне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади на залізничній станції. У результаті атаки виникли перебої в електропостачанні.

Також пошкоджено сільськогосподарський магазин, у якому отримав поранення 33-річний покупець.

Нагадаємо, за даними ГУР, у Джанкої знищили російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею. Окупаційна влада натомість переконує, що усі безпілотники збили сили ППО.

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