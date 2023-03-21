США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів

Адміністрація Байдена оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включає ракети HIMARS, HARM, боєприпаси та інше озброєння.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів

«Сьогодні, відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я авторизую наше 34-е відведення зброї та обладнання США для України на суму $350 мільйонів», – підкреслюється в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

При цьому зазначається, що до нового пакету входять ракети для систем HIMARS, а також боєприпаси для гаубиць, бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкова зброя, річкові катери та інше озброєння.

При цьому, глава Держдепартаменту США підкреслив, що росія могла би завершити протистояння за своїм бажанням вже сьогодні.

«Допоки рф цього не зробить, ми будемо стояти разом з Україною скільки знадобиться», – підкреслюється документі.