В Одесі комунальник шукав для росіян системи ППО — СБУ

СБУ затримала в Одесі двох місцевих жителів, які розвідували для росіян позиції української ППО. Одним з ворожих інформаторів виявився працівник комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».

За даними слідства, вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.

У поле зору ворога чоловіки потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.

Для комунікації з росіянами вони використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу — тримання під вартою.

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