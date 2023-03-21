Сі Цзіньпін не виправдав очікувань путіна — ISW

Глава КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з путіним запропонував більш стримане бачення двохсторонніх відносин, ніж очікував російський лідер. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин», — пояснюють аналітики.

Зокрема, путін у своїй писав, що росія та Китай «будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політиці подвійного стримування США проти Китаю і рф». Однак Сі Цзіньпін зазначив, що хоча росія та КНР загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу.

Водночас китайський лідер намагається представити КНР як стороннього посередника у війні росії проти України, чий план переговорів «відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи». Як відзначаються в ISW, путін публічно підтримує таку роль Китаю, однак, імовірно, сподівався на агресивну риторичну лінію Китаю проти Заходу.

«Відмова Сі Цзіньпіна приєднати Китай до росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм «безмежного партнерства» з росією перед початком вторгнення в Україну», — наголошується у звіті.

На думку аналітиків, риторика Сі свідчить про те, що він «не схильний повністю надавати Путіну економічну та політичну підтримку, необхідну рф для подолання невдач в Україні».

При цьому в Інституті вивчення війни переконані, що путін і Сі запропонували схожі бачення посилення економічного партнерства між країнами, а тому можуть підписати двосторонні торговельно-економічні угоди. За словами аналітиків, деякі з цих документів будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

«Сі також запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки», — підсумували аналітики.

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