Створили настільну гру для вивчення маловживаних українських слів

Виробник настільних ігор Memo Games випустив «Гру слів» — карткову гру на знання українських слів і виразів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.
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Коробка містить 180 карток, поділених на чотири категорії: фразеологізми, діалектизми, неологізми, а також розділ «Твоя Солов’їна», в якому зібрано українські відповідники загальновживаним словам.
У гру можуть грати від двох осіб. За відведений час гравець чи команда мають пояснити якомога більшу кількість слів. Гра триває від 20 до 40 хвилин.
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