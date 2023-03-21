Створили настільну гру для вивчення маловживаних українських слів

Виробник настільних ігор Memo Games випустив «Гру слів» — карткову гру на знання українських слів і виразів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Коробка містить 180 карток, поділених на чотири категорії: фразеологізми, діалектизми, неологізми, а також розділ «Твоя Солов’їна», в якому зібрано українські відповідники загальновживаним словам.

У гру можуть грати від двох осіб. За відведений час гравець чи команда мають пояснити якомога більшу кількість слів. Гра триває від 20 до 40 хвилин.