Повінь – зміна системи

Menu
Close

Створили настільну гру для вивчення маловживаних українських слів

21.03.2023

Виробник настільних ігор Memo Games випустив «Гру слів» — карткову гру на знання українських слів і виразів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Читай також: Латвія приєднається до процесу відновлення у Чернігівській області

Коробка містить 180 карток, поділених на чотири категорії: фразеологізми, діалектизми, неологізми, а також розділ «Твоя Солов’їна», в якому зібрано українські відповідники загальновживаним словам.

У гру можуть грати від двох осіб. За відведений час гравець чи команда мають пояснити якомога більшу кількість слів. Гра триває від 20 до 40 хвилин.

  • Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
  • Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
  • На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
  • Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
  • До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
  • В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
  • Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок
  • Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади
 