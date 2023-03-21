На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів

У понеділок, 20 березня, у Лондоні відбулася конференція з питань воєнних злочинів, де міністри юстиції понад 40 країн зобов’язалися виділити на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів Росії в Україні та роботу над притягненням РФ до відповідальності 4,9 мільйона доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.

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Як зазначає АР, конференція відбулась за декілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його звинуватили в особистій відповідальності за викрадення українських дітей.

“Ми поділяємо переконання, що президент Путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів”, – наголосив на початку конференції міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб.