Транспортний безвіз між Україною та ЄС продовжено на рік

Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень пролонгована до 30 червня 2024 року. Відповідна домовленість була досягнута під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють в Міністерстві інфраструктури.

Читай також: Мінцифри передало українським провайдерам батареї для підтримання зв’язку

Документ, який був підписаний у червні 2022 року, скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

“За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%”, – говорить Олександр Кубраков, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Разом з європейськими партнерами в міністерстві розвивають необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова» та впорядкували роботу пункту «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею.

Після підписання Угоди у червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.

Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.