Україна отримала від Євросоюзу ще €1,5 млрд макрофінансової допомоги

Євросоюз виплатив Україні ще €1,5 млрд з пакета макрофінансової допомоги на €18 млрд.

Про це у Twitter повідомила Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії.

«Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи — наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність», — написала посадовиця.

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €3 млрд Україна отримала в січні.

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