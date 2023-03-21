Окупаційному очільнику Запорізької АЕС Юрію Чернічуку повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який раніше обіймав посаду заступника головного інженера.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України. Після захоплення ЗАЕС Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову «експлуатуючу організацію АЕС», яка підпорядковується «Росатому».

Окупаційний очільник змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою та сприяє підключенню станції до енергосистеми рф. За його схвалення на АЕС незаконно потрапив російський блогер Артемій Лєбєдєв, який відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів.

Також СБУ викрила на колабораціонізмі колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони ЗАЕС. Слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за такими статтями:

псевдоочільнику АЕС — ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

блогеру — ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони — ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейк про те, що Україна нібито відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо ЗАЕС.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.