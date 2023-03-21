Верховна Рада схвалила збільшення видатків із держбюджету на 537,2 млрд грн

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, які передбачають збільшення видатків на 537,2 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними нардепа, кошти розподілять наступним чином:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) — 372 млрд 462 млн грн.

Системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) — 98 млрд 380 млн грн.

Головне управління розвідки Міноборони — 4 млрд 612 млн грн.

Служби безпеки — 9 млрд 327 млн млн грн.

Адміністрації Держспецзв’язку — 31 млрд 604 млн грн.

Служби зовнішньої розвідки — 807,6 млн грн.

Також передбачено додаткові видатки загального фонду для Національного антикорупційного бюро на 50,6 млн грн. 19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду державного бюджету для непередбачених та невідкладних заходів.

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