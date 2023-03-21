Український дизайнер та House Museum створили цифрову реконструкцію музею Куїнджі у Маріуполі

У річницю знищення художнього музею Куїнджі в Маріуполі український дизайнер Дмитро Кіфуляк та директор House Museum Еван Кертіс Чарльз Холл створили його цифрову реконструкцію.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Як зазначається, робота, виконана до річниці російського авіаудару по музею під час облоги Маріуполя, є даниною пам’яті художника 19-го століття Архипа Куїнджі, а також меморіалом архітектури міста та життів, які були втрачені під час війни.

Автори проєкту зауважують, що художній музей ім. Куїнджі був культурною пам’яткою Маріуполя та висвітлював життя ще таких художників, як Іван Айвазовський, Микола Глущенко, Василь Коренчук та Олександр Бондаренко, в якому знаходилося 600 картин, 950 графічних робіт, 150 скульптур і 300 предметів декоративно-прикладного мистецтва.

У відповідь на знищення музею Кіфуляк та його американський колега Еван Холл уявляють новий ландшафт для Музею Куїнджі. Робота під назвою «Ночі більше не буде», що є прямою цитатою з Книги Об’явлення, передбачає цифрове майбутнє для культурних цінностей, що перебувають під загрозою. Таке, де вони будуть захищені від фізичних циклів насильства і де завжди присутнє світло екрана, відзначили автори.

Цифрова реконструкція будівлі почалася зі збору туристичних фотографій колишнього Художнього музею Куїнджі, які потім були замальовані та відтворені у віртуальному просторі. Під керівництвом Дмитра Кіфуляка фасад пройшов ретельний процес творчого руйнування, щоб імітувати крихкий, але єдиний стан будівлі.

«Робота знаходить нове місце для зруйнованого музею, більш схильне до безкінечності — поза межами війни. Це виглядає так, ніби фізична структура нарешті перейшла у потойбічний світ, щоб бути разом із самим Куїнджі», – підкреслили Кіфуляк та Холл.

Проєкт «Ночі більше не буде» є попередником глобальної ініціативи зі збереження культурної спадщини та підтримки програмування історичних пам’яток на рівні громад. Автори насамкінець заявили, що робота шукає довгострокового куратора і буде продана як NFT, а значна частина виручених коштів піде на допомогу Україні.