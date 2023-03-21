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Україна повернула додому ще 15 дітей з їхніми мамами та опікунами

21.03.2023

Додому вдалося повернути 15 українських дітей разом із їхніми мамами та законними представниками.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, які окупували ще на початку повномасштабного вторгнення рф. Всього станом на 20 березня на територію України повернулися 308 дітей. 

Раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що кількість незаконно вивезених до росії українських дітей може сягати 150 тис. Деяких із них вже віддали в російські сім’ї.

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