Україна повернула додому ще 15 дітей з їхніми мамами та опікунами

Додому вдалося повернути 15 українських дітей разом із їхніми мамами та законними представниками.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, які окупували ще на початку повномасштабного вторгнення рф. Всього станом на 20 березня на територію України повернулися 308 дітей.

Раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що кількість незаконно вивезених до росії українських дітей може сягати 150 тис. Деяких із них вже віддали в російські сім’ї.

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