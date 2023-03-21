Парламент підтримав закон про іспити для отримання українського громадянства

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну в парламенті.

Закон запроваджує іспити зі знання основ Конституції України та історії України, а також володіння державною мовою для того, аби отримати громадянство. Рішення підтримав 281 народний депутат.

У законопроєкті зазначають, що іноземці, які хочуть стати громадянами України, зобов’язані подати письмову заяву про те, що в разі набуття громадянства вони протягом двох років складуть відповідні іспити. За два роки іспити мають скласти також ті, хто отримав громадянство за визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для країни, проходять військову службу за контрактом та ті, що отримали дозвіл на тимчасове проживання.

Невиконання цих зобов’язань буде підставою для втрати громадянства.

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