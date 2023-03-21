Україна та Хорватія домовилися посилити співпрацю у рамках ЮНЕСКО

Перший заступник міністра, голова Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова та міністр культури і медіа Хорватії Ніна Обулєн-Коржінек обговорили співпрацю країн в рамках ЮНЕСКО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Відповідно до нього, під час візиту до Києва Обулєн-Коржінек обговорила із Джапаровою співпрацю України та Хорватії в рамках ЮНЕСКО, необхідність усунення країни-агресора з системи ООН, вплив війни на культуру та освіту в Україні.

«Я вважаю неприпустимим те, що росія досі залишається членом такої поважної організації як ЮНЕСКО та її керівних і робочих органів. Розраховуємо на підтримку з боку Хорватії українських ініціатив з вигнання держави-агресора з системи ООН», – наголосила Джапарова.

Вона поінформувала про руйнування української культурної спадщини та закладів освіти внаслідок агресії рф проти України.

Обулєн-Коржінек поділилася досвідом своєї країни у співпраці з ЮНЕСКО щодо захисту та післявоєнного відновлення об’єктів національної та світової спадщини.

Джапарова та Обулєн-Коржінек поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та вшанували пам’ять полеглих героїв.

Також вони відвідали Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та домовилися розглянути можливість проведення конкурсу серед учнів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО України та Хорватії у контексті відзначення 70-річчя Мережі шкіл.