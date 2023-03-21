Мінкульт Люксембургу виділив кошти на ₴ 1,3 мільйона для підтримки українських митців

Для підтримки українських діячів мистецтва Міністерство культури Люксембургу виділило кошти в сумі 1,3 мільйона гривень через УКФ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Це результат нашої системної роботи з люксембурзькими колегами. Підтримка незалежних митців залишається нашим пріоритетом. Через війну внутрішнього фінансування недостатньо. Тому я на кожній зустрічі з міжнародними партнерами наголошую на тому, що підтримка наших культурних діячів усередині країни для нас надважлива та цінна”, – зазначив міністр.
За словами Ткаченка, виділені кошти в сумі 1,3 млн гривень спрямують на підтримку індивідуальних митців у межах грантової програми «Відновлення культурно-мистецької діяльності».
Ткаченко подякував міністру культури Великого Герцогства Люксембург Сем Тансон.
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