Безкоштовні курси української мови: топ-10 сайтів для її вивчення

Кількість охочих перейти на українську або просто покращити знання рідної мови збільшується щодня. На щастя, пропорційно до попиту зростає і пропозиція різноманітних навчальних курсів та медіапроєктів, які допомагають легко і швидко заговорити українською без помилок.

Chas News зібрав добірку безкоштовних ресурсів, де українську можна вивчити з нуля або вдосконалити знання.

Офіційний сайт української мови

Цей ресурс корисний як для початківців, так і для більш досвідчених учнів. Тут зібрані основні правила мови, які покликані розширити знання.

Окремий розділ сайту присвячений історії української мови. Тож завдяки цьому сервісу можна не тільки поглибити свої мовні знання, а ще й зрозуміти хід історичних подій. Зокрема можна дізнатися, коли виникла українська мова та як вона розвивалася впродовж останніх століть.

«Мова — ДНК нації»

Цей проєкт має інтерактивний сайт, пропонує вивчати мову через різні інструменти: блог, вправи, диктанти. Також є змога перевірити свій текст та виявити граматичні, лексичні та орфографічні помилки.

Тренажер з правопису української мови

«Тренажер з правопису української мови» пропонує різноманітні теми до опрацювання: від правопису голосних до вживання фемінітивів. А для тих, хто використовує гумор як інструмент вивчення, є урок «мовні жарти». Усі завдання об’єднані в блоки для зручного користування.

На сайті також можна знайти чимало прикладів з класичної й сучасної літератури.

MOVA.info

На сайті можна знайти електронний підручник української мови, словники та ігри.

На порталі MOVA.info працюють співробітники Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка. Вони підготували проєкти «Корпус української мови», «Морфемно-словотвірна база української мови», «Електронний підручник».

Останній дає змогу опрацьовувати теоретичну частину, а потім перейти до практичної, аби успішно засвоїти викладену теорію. Щобільше, підручник містить інтерактивне тестування, після проходження якого ви проаналізуєте свої помилки. А пізнавальні лінгвістичні ігри полегшать процес навчання та зроблять його цікавішим.

Онлайн курс «Українська мова» від освітнього проєкту «Education Era»

Безкоштовний курс української мови та літератури від Education Era складається з 14 лекцій та розрахований на 6 тижнів. Тут можна ознайомитись з основними розділами мовознавства, фонетики та орфографії. Поповнити своє мовлення новою лексикою, зокрема фразеологізмами.

Половина курсу зосереджена на морфології, без якої не обійтися у процесі вивчення і використання мови. В процесі навчання складаються два іспити — проміжний і завершальний. Наприкінці курсу видається сертифікат про успішне засвоєння знань.

Education Era — український освітній проєкт, що створює повноцінні онлайн-курси, мета яких – зробити освіту в Україні доступною та якісною. На сайті порталу зібрано курси різних напрямків: від медіаграмотності до історії України.

Застосунок Р.І.Д.

Р.І.Д. — додаток для охочих покращити українську мову та водночас поринути в історію, культуру, етнологію України. Щодня ви будете отримувати три слова для запам’ятовування. За кожне таке слово нараховується внутрішня валюта «пісок часу».

Завдяки тому, що додаток містить фото, відео та аудіо, інформація сприймається легко. Тут можна позмагатися з іншими учасниками, а щоб прискорити свій розвиток у грі — додавати власні слова та отримувати за це бонуси. Проєкт Р.І.Д. — це не тільки додаток, а ще сайт і блог, де завжди знайдеться цікаве для прочитання.

Курс «Сучасна українська мова»

Цей курс від Освітнього Хабу Києва створено на основі Українського правопису 2019 року. Тут можна ознайомитися з новаціями, які запроваджені новим правописом. Вивчити чи повторити базу української мови: звуки й букви, орфографію, пунктуацію.

Окремий модуль присвячено діловій українській мові. А ще на цьому курсі можна дізнатися головне про фемінітиви та маскулінітиви.

Курс «Українська за 27 уроків»

Курс для тих, хто нарешті наважився подолати мовний бар’єр та розвинути навички спілкування українською у побуті. Навчання розроблялося проєктом «Є-мова» — платформою з вивчення української мови з акцентом на живе спілкування.

Курс складається з відеоуроків і конспектів, проміжних тестів та творчих завдань.

Вивчення української мови від ЮНІСЕФ

Тут пропонують уроки, розміщені у вільному доступі на освітній платформі Юнісеф Learning passport.

Ця освітня платформа розрахована на дітей, молодь, освітян та батьків.

Розмовний клуб Говорімо українською

Львівська політехніка у співпраці з Департаментом освіти і науки Львівської ОДА організували розмовний клуб Говорімо українською.

Основна відмінність клубу від звичайної школи — тут переважає невимушена атмосфера для розмов усіх охочих підвищити свій рівень знань з української мови.

Клуб проводить свої зустрічі на платформі Zoom та приймає учасників від 17 років. Зареєструватися можна за посиланням.

На офіційному сайті Уповноваженого із захисту державної мови оприлюднили список по областях, де кожен зможе знайти безкоштовні курси української мови у своєму місті.