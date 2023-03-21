На Харківщині затримали російську інформаторку, яка шукала склади ЗСУ

СБУ затримала на Харківщині ворожу інформаторку, яка «полювала» за складами з боєприпасами ЗСУ.

Жінка шпигувала для окупантів у Куп’янському районі. Вона шукала місця зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях регіону.

Російські спецслужби завербували зрадницю через її чоловіка, який перебуває на території країни-агресора. Жінка фотографувала військові об’єкти та надсилала до рф.

Зараз зрадниці повідомили про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Тим часом в Одесі СБУ затримала двох місцевих жителів, які розвідували для росіян позиції української ППО.

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