Сполучені Штати прискорять постачання танків Abrams в Україну — AP

Пентагон вирішив прискорити надання Україні танків Abrams, відправивши відремонтовані старі моделі.

Про це повідомляє AP.

У початковому плані американці планували надати Україні 31 новий M1A2 Abrams, що зайняло б один-два роки. Однак старі моделі можуть надійти за 8-10 місяців. Офіційні особи розповіли про це журналістам на умовах анонімності.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams. Тим часом Норвегія вже передала вісім танків Leopard 2A4NO та чотири машини забезпечення.

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