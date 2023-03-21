На Благодійній Вечері з Олександром Пономарьовим,  Михайлом Хомою та Юрієм Горбуновим було зібрано понад 1800000 гривень на допомогу ЗСУ та переселенцям

11 березня у КВЦ “Парковий” відбулась Благодійна Вечеря за участі улюбленців української публіки: Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова. Зі сцени звучали улюблені пісні серед яких, звичайно пролунав “народний хіт”.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють організатори.
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Також відбулась прем’єра пісні “Гей, соколе”. Зараз вона очолює перше місце у трендах YouTube. Ідея благодійних концертів – “Квартал-Концерт”. Партнери концерту – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», головний технічний партнер – компанія “Феєрія”.
В цей вечір гості не тільки насолоджувались найкращими піснями артистів, а й взяли участь у благодійному аукціону, під час якого було зібрано 1 800 000 грн!
Цікаві факти:
Найдорожчий лот вечора – 7 000 $
Найдешевший – 600 $
Серед лотів були представлені ексклюзивні речі від митців, політиків, зірок спорту та шоу-бізнесу. Багато цікавого для шанувальників футболу: мʼячі з автографами команд «Динамо», ФК «Шахтар», але найзапекліше боролись за футболку з автографом Пеле. Чимало лотів, підписаних політиками: Головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним, Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Кожна річ має свою унікальну історію: так, з молотка пішла картина «Чорноморські чайки. Крим» 11-річного художника-переселенця з Луганська. Григорій Пригеба двічі втрачав домівку, його мрія – повернутися до рідного українського міста Луганськ. Буквально на останні гроші сім’я купує фарби та матеріали для картин, щоб продати їх та зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
Усі кошти з аукціону будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та ВПО у БФ «За Луганщину» та ГО «ВПО України». Частина піде на реконструкцію шести квартир для родин з Бахмута та Луганщини, інша частина – на дрони, тепловізори, пікапи та інше необхідне захисникам.
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