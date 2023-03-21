Прикордонники затримали священника, в підвалі якого утримували волонтерів (відео)

Прикордонники на Київщині затримали священника УПЦ МП, який співпрацював із російською армією під час окупації одного із селищ.

Про це повідомили в МВС.

Служитель церкви годував окупантів та надавав їм інформацію про українців. У підвалі церкви проросійського настоятеля утримували українських волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв’ю священника, де він говорить, що війна в Україні є покаранням за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали. Чоловіка передали поліцейським.

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