У Генеральному штабі пояснили мету вибухів у Джанкої 20 березня

Вибухи, які пролунали 20 березня у місті Джанкой, мали на меті завадити логістичному забезпеченню противника в Мелітополі та на Херсонщині.

Про це під час брифінгу заявив полковник Сергій Баранов, т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ.

За словами Баранова, вибухи не вплинуть на постачання ворогом боєприпасів Чорноморському флоту. Однак Джанкой є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя або Херсона.

«Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території», — повідомив полковник.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня Джанкой в окупованому Криму зазнав атаки безпілотників. Очевидці нарахували до 10 потужних вибухів, частина з яких могла бути роботою ППО.

В Головному управлінні розвідки заявили, що вибух знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею.

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