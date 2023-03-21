Зеленський підписав закон про прозорі оборонні закупівлі

Відтепер практично усі обороні закупівлі будуть здійснюватись за допомогою системи Prozorro. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.

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У січні 2023 року спалахнув скандал зі закупівлями Міноборони продуктів для військових за завищеними цінами, після чого Верховна Рада розробила та проголосувала за закон про запровадження прозорості в оборонних закупівлях. У вівторок, 21 березня, цю ініціативу підтримав глави держави.

У документі мовиться про те, що під час здійснення закупівель потрібно обов’язково оприлюднювати ціни в системі Prozorro, за якими оборонні замовники купують товари для військових. Також це стосується послуг для забезпечення армії не оборонного призначення.