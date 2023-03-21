Привітання зі святом Сорок святих 2023: картинки та вірші

Щороку 22 березня святкують велике церковне свято — Сорок севастійських мучеників або Сорок святих. Пам’ять 40 мучеників належати до найшанованіших свят. У день їх пам’яті полегшується строгість Великого посту.
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Бажаю ромашкової долі, чистоти річкових лілей. Гордості від тополі , радості від людей. Зі святом Сорок Святих!
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В цей дорогий для серця день, Бажаєм квітів і пісень! Від друзів щирих привітань, Від зірок здійснення бажань! Зі святом Сорок Святих!
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З днем святковим привітаю Радісним, натхненним словом Та від серця побажаю, Щоб життя було медовим.
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Нехай віра в Господа свечою тобі світить,
Нехай Небеса на всі благання дадуть відповідь!
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З Господом багато дано
Проси допомоги у нього.
Не залишить, неодмінно, прийде.
Людина духовну благодать знайде!
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Зі святом сороки, зі святом чудовим!
Радості вам, миру, щастя і добра,
Віри і надії, праведних вчинків
Всім вам затишку і Божого тепла.
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