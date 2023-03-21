Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині. Є загиблі та поранені

Російські сили 21 березня обстріляли місто Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені більш як два десятки будинків.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на Сергія Чауса, голову МВА.

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу Часового Яру загинула подружня літня пара — снаряд влучив у їхній будинок. Також поранення отримав житель багатоквартирного будинку. Його ушпиталили.

Нагадаємо, 19 березня росіяни здійснили 86 обстрілів Херсонської області, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

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