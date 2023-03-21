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Путін пригрозив «відреагувати» на передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

21.03.2023

Російський диктатор володимир путін заявив, що росія буде «змушена реагувати» на поставку Україні британських боєприпасів зі збідненим ураном.

Про це глава кремля сказав на пресконференції з китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомляє «».

«Схоже, що Захід дійсно вирішив воювати з росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі, але хотілося б у зв’язку з цим зазначити, що якщо все це відбуватиметься, то відповідним чином росія змушена буде реагувати, маючи на увазі, що колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом», — сказав путін.

Також на плани поставки цих снарядів відреагував російський міністр оборони сергій шойгу. За його словами, до ескалації «пройдено ще одну сходинку, їх залишається все менше». А очільник мзс рф Лавров заявив, «Сполучене Королівство давно втратило свої орієнтири… вони готові йти не просто на ризики, а на порушення міжнародного гуманітарного права».

Британія пообіцяла надати снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2

Нагадаємо, 21 березня заступниця міністра оборони Британії заявила, що країна разом з танками Challenger 2 планує надати Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Там зазначили, що вони мають високу ефективність проти сучасних танків і бронетехніки.

Збіднений уран — залишки з видалення більшої частини високорадіоактивної форми урану з природного урану. Матеріал має високу масову щільність, тому снаряди з нього забезпечують високу бронебійну дію і спричиняють суттєві руйнування цілі. Також збіднений уран використовують для виготовлення броні, зокрема, він є у танках Abrams. Боєприпаси зі збідненим ураном не мають нічого спільного з ядерною зброєю, а їхня радіоактивність невисока.

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