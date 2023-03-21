Переговори путіна та Сі Цзіньпіна: главі кремля сподобався «мирний план» Китаю

Російський диктатор володимир путін заявив, що «мирний план» Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу «можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання».

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою КНР Сі Цзіньпіном за підсумками переговорів.

Але, за словами путіна, зараз до «мирного врегулювання» нібито не готові Захід та Україна.

«Вважаємо, що багато положень виділеного Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на заході та в Києві. Однак, поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо», — сказав путін.

Сі Цзіньпін прокоментував «мирний план» Китаю

Також на пресконференції глава КНР Сі Цзіньпін вперше висловився про «мирний план» Китаю із 12 пунктів щодо війни в Україні, який опублікували до річниці вторгнення. За його словами, країна хотіла б сприяти відновленню переговорів між Україною та рф і шукати дипломатичне вирішення.

«Минулого місяця було опубліковано позицію Китаю щодо політичного врегулювання “української кризи”. Хотів би наголосити, що з українського врегулювання ми неухильно керуємося цілями та принципами Статуту ООН і дотримуємося об’єктивної та неупередженої позиції… Наша позиція ґрунтується на самій суті питання та правди. Ми завжди за мир та діалог, ми твердо стоїмо на вірній стороні історії», — заявив глава КНР.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розкритикував «мирний план» Китаю заявивши, що він підігрує інтересам Кремля.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що це «був не мирний план Китаю — він просто показав свої думки щодо цього». За його словами, не з усіма думками Україна погоджується, однак «дуже непогано», що КНР долучилася до обговорення цієї теми.

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