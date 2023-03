22 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 березня

Сьогодні на планеті відзначають Всесвітній день води.

А в Пуерто-Ріко — День емансипації.

Яке релігійне свято 22 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять сорока Севастійських мучеників, або просто Сорока святих. Вони були воїнами римського XII легіону, які 320 року загинули біля міста Севастія (нині Сівас, Туреччина) за відмову зректись християнської віри.

Воїни були родом з Каппадокії у складі римського XII Блискавичного легіону, що стояв у місті Севастії. Воєначальник Агрікола зажадав від них жертву язичницьким богам. Після відмови увечері воїнів роздягнули і поставили у вкрите кригою озеро.

На березі ж розтопили лазню для тих, хто відступництвом захотів би врятувати собі життя. Лише один з воїнів не витримав, але як тільки він забіг до лазні, то відразу помер. Попри відступництво одного воїна мучеників було 40 — до воїнів на озері після видіння приєднався тюремний сторож.

На ранок виявилось, що воїни-християни не лише не замерзли, але й навіть відігрілись. Тоді їм перебили гомілки і кинули мучеників у вогонь.

День ангела 22 березня

Іменини в цей день святкують Дмитро, Микола, Леонтій, Ілля, Іван, Тарас, Валерій, Олександр, Панас, Кирило, Катерина.

Які історичні події стались 22 березня

1312 — під тиском Філіпа IV Вродливого Папа Римський Климент V розпустив орден тамплієрів.

1654 — до Москви прибули посланники Богдана Хмельницького для визначення статусу запорізьких козаків у складі Русі.

1772 — Англія проголосила рабство поза законом.

1841 — у США запатентували виробництво крохмалю.

1848 — Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії, проголошена Республіка Сан-Марко.

1876 — ухвалена конституція Іспанії.

1882 — конгрес США заборонив багатоженство.

1888 — заснована Англійська футбольна ліга, найстаріша у світі.

1895 — перша публічна демонстрація кіно на великому екрані — у Парижі Огюст і Луї Люм’єр показали публіці стрічку «Вихід робітників з фабрики».

1904 — у лондонській газеті Illustrated Mirror вперше у світі опублікована кольорова фотографія.

1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками.

1933 — біля Мюнхена почав діяти концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в’язнів.

1941 — Чорнобиль отримав статус міста.

1943 — нацисти та їхні поплічники знищили білоруське село Хатинь.

1945 — Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван заснували Лігу арабських держав.

1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.

1963 — вийшов дебютний альбом гурту The Beatles Please Please Me.

1989 — під час випробувального польоту літак Ан-225 «Мрія» встановив 109 світових рекордів.

1993 — компанія Intel представила свій перший оригінальний процесор Pentium.

1995 — російський космонавт Валерій Поляков повернувся на Землю, встановивши світовий рекорд перебування в космосі — 437 діб 18 годин.

2006 — Папа Римський перестав використовувати титул «Патріарх Заходу», що вживався з 450 року.

2016 — теракти в Брюсселі — внаслідок вибухів, влаштованих бойовиками «Ісламської держави» у аеропорту та метрополітені загинуло 35 людей, 340 отримали поранення.

2017 — теракт на Вестмінстерському мосту в Лондоні: ісламський фанатик на автівці збив насмерть п’ятьох перехожих/

Більше про теракти читайте в матеріалі Сhas News 21 найбільший теракт ХХІ століття: як цей світ остаточно збожеволів.

Хто народився 22 березня

1181 — Ібн аль-Фарід, арабський поет.

1599 — Антоніс ван Дейк, фламандський художник.

1609 — Ян II Казимир, король польський та великий князь литовський.

1712 — Едвард Мур, англійський поет і драматург.

1842 — Микола Лисенко, український композитор.

1868 — Роберт Міллікен, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1923 року.

1895 — Іван Ле, український письменник.

1895 — Леонід Утьосов, співак, актор, керівник оркестру, уродженець Одеси.

1923 — Марсель Марсо, французький актор.

1948 — Ендрю Ллойд Веббер, британський композитор.

1961 — Олег Кузнецов, футболіст київського «Динамо» та збірної СРСР.

1976 — Різ Візерспун, американська кіноакторка.

