Вночі ЗСУ збили 16 дронів із 21, які запустив ворог — Генштаб ЗСУ

В ніч на 22 березня росіяни завдали чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136» по Україні. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного було знищено українськими захисниками.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА Шахед-136. За попередньою інформацією, 16 дронів з 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками» — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що загроза завдання ударів залишається по всій території України.

Нагадаємо, вночі в північних областях України та в Києві було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу атаки дронами.

Також раніше росіяни атакували Одещину ракетами з Су-35.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.