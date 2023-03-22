На Київщині та Житомирщині дрони пошкодили цивільні об’єкти: є загиблі і поранені (фото)

Внаслідок нічної атаки дронами у Київській області пошкоджено цивільний об’єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється.

Про це повідомили у Київській обласній адміністрації зранку 22 березня.

У ДСНС України повідомили, що ворожа атака сталася у місті Ржищів Київської області

У ДСНС уточнили, що від ворожої атаки постраждало місто Ржищів. Там зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерховий гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Сталася пожежа, яку ліквідували о 6:50.

Під завалами, ймовірно, ще перебувають четверо людей. Тривають пошуки.

Станом на 07:00 загинуло троє людей, ще двоє отримали травми, одна людина врятована, додали рятувальники.

Крім того, на Житомирщині пошкодження зазнав об’єкт інфраструктури області. Постраждалих немає. Загалом над областю вночі збили три безпілотники, повідомили в ОВА.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ збили 16 дронів із 21, які минулої ночі запустив ворог.

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