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Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!

22.03.2023

Команда Amazing Ukraine рада повідомити про запуск нашого нового телеграм каналу, який присвячений новинам в Україні.

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Якщо ви хочете бути в курсі останніх подій в країні та отримувати актуальну інформацію про політику, війну, економіку, культуру та інші сфери життя, то наш канал стане надійним джерелом для вас.

Підписуйтеся на наш Телеграм канал Amazing Urkaine (https://t.me/amazingukraine_pro), щоб отримувати свіжі новини та аналітичні матеріали від наших професіоналів.

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