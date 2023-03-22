Майже на ₴40 мільярдів збитків зазнала Укргідроенерго через ракетні атаки

Збитки ПрАТ «Укргідроенерго» внаслідок ракетних атак з боку російських агресорів сягають близько 40 млрд гривень.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Загалом було понад 30 влучань в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі. Попередня сума збитків, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень», – ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що 21 березня на черговому засіданні Наглядова рада Укргідроенерго розглянула та затвердила звіт керівника і виконавчого органу за четвертий квартал 2022 року та за рік у цілому. Особливу увагу у звіті приділили наслідкам ракетних обстрілів станцій компанії. Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію Укргідроенерго в цій сфері.
«Ця політика направлена на пришвидшення впровадження інновацій у щоденній роботі. Крім того, важливо провести систематизацію інновацій, які вже впроваджені в компанії. Це особливо важливо для розвитку та під час відновленні після атак на об’єкти Укргідроенерго з боку росії», – наголосила членкиня Наглядової ради та голова інноваційного комітету Наталія Микольська.
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